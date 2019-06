Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat het internationale ruimtestation ISS openstellen voor commerciële partijen. NASA maakte dat vrijdag bekend tijdens een persconferentie.

In het begin kunnen twee korte commerciële bezoeken gebracht worden aan het station. Dat kost tienduizenden dollars per dag. Deze commerciële astronauten moeten wel trainingen doorlopen en aan de fysieke eisen voldoen.

NASA wil de focus leggen op het landen van astronauten op de maan in 2024 en later ook op Mars. Het station, dat zich op 400 kilometer boven de aarde bevindt, moet dan overgelaten worden aan commerciële partijen. NASA is dan een klant van deze bedrijven.

NASA besteedt al bepaalde activiteiten uit aan commerciële bedrijven. Zo heeft het een contract met onder meer het bedrijf SpaceX, dat ladingen en binnenkort ook astronauten naar het station vervoert.

Het zal tevens niet de eerste keer zijn dat een "ruimtetoerist" het station bezoekt. De eerste was Dennis Tito, een ondernemer die in 2001 een week in het station verbleef.

Station is internationaal samenwerkingsproject

Het ruimtestation is een samenwerkingsproject van vijf partijen, waaronder NASA. De andere partijen zijn het Russische Roscosmos, het Europees Ruimtevaartagentschap ESA, het Japanse JAXA en het Canadese CSA.

Het ISS draait sinds november 1998 in een baan rond de aarde. Sinds 2000 is het complex permanent bewoond. Het is een gezamenlijk project van de Verenigde Staten, Europa, Rusland, Canada en Japan. Astronaut André Kuipers is als enige Nederlander in het ISS geweest.