Baasjes denken dat hun huisdier alles snapt. Maar beseft een hond wel echt dat hij stout is als hij de stoel stuk bijt? Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Fikkie van niets weet. En dat geldt ook voor Minoes.

"We gaan uit!" Onze dommelende hond richt zijn kop op. "Heb ik dat goed gehoord?", lijkt hij zich af te vragen. Ja, het klopt, het baasje staat al met haar jas in de hand. Kwispelend rent hij naar de voordeur.

Kan een hond zich erop verheugen om te gaan wandelen? "Een hond begrijpt heel goed dat hij naar buiten mag", stelt hondenonderzoeker Matthijs Schilder van de Universiteit Utrecht. "Het vooruitzicht daarop maakt hem inderdaad blij."

Maar het klopt niet altijd wat je denkt. Zo menen veel mensen dat hun hond hen komt troosten als ze verdriet hebben. Dat is waarschijnlijk niet waar, zegt Schilder. "De hond heeft geleerd dat hij extra lekker wordt geknuffeld als de baas in tranen is."

Een kat schaamt zich niet

Wat wij over dieren denken, komt voort uit onze neiging om hun gedrag vanuit onze eigen belevingswereld te interpreteren. Neem bijvoorbeeld de kat die op de tafel springt, op een tijdschrift landt die wegschuift waarna hij met blad en al op de grond valt.

De kat kijkt vlug om zich heen en gaat zich wassen. Hij doet alsof er niets is gebeurd, denken wij. In onze ogen geneert hij zich voor zijn onhandige actie.

Maar dat is een illusie, zegt Schilder. "Als je hem met de hand van de tafel schuift, zal hij precies hetzelfde doen." Het dier kan zich niet schamen. Schaamte veronderstelt dat je jezelf door de ogen van anderen kunt zien. Dat is een vermogen dat een kat niet heeft.

Een kat kent geen gevoel van schaamte. (Foto: Hollandse Hoogte)

Hond verwacht straf

Voor schuldgevoel geldt hetzelfde. Veel hondeneigenaars denken zeker te weten dat hun hond zich schuldig voelt na een stoute actie: staart tussen de poten, ineengedoken lijf, een afgewende blik. Precies zoals we onszelf gedragen als we ons schuldig voelen (en een staart zouden hebben).

"Een hond kan zich niet schuldig voelen. Veel waarschijnlijker is het dat hij een situatie leert te associëren met het krijgen van straf", stelt Schilder.

Hond had schuldgevoel na inbraak

De hondenonderzoeker heeft een anekdote die dat perfect illustreert. Een man had een hond die altijd boeken uit de boekenkast haalde. Als de man thuiskwam, zag hij al aan het "schuldige" gedrag van zijn hond of hij zich weer misdragen had.

Met veel moeite had hij het zijn hond afgeleerd om met boeken te slepen. Een jaar lang was er niks aan de hand. Tot hij een keer thuiskwam en de hond zich weer schuldig gedroeg. En inderdaad: er lagen allemaal boeken op de grond. Maar toen hij wat verder keek, bleek zijn tv verdwenen. Schilder: "Er was een inbreker geweest. Die had de boeken op de grond gegooid en niet de hond."

De inbreker had een situatie gecreëerd die de hond kende: als er boeken op de grond liggen en de baas komt thuis, dan krijg ik op mijn donder.

"We kunnen niet in het hoofd van een hond kijken", aldus hondenonderzoeker Matthijs Schilder. (Foto: Hollandse Hoogte)

Emoties voor dieren zijn ingewikkeld

We mogen aannemen dat dieren als katten en honden voor een deel de wereld op vergelijkbare wijze ervaren als wij. Dat ze pijn kunnen voelen, honger hebben, het warm of koud hebben.

Het helpt een dier te overleven als hij deze emoties kan ervaren. Angst zorgt dat je wegvlucht voor gevaar en daarvan leert, en plezier hebben zorgt dat je dingen doet die nuttig voor je zijn, zoals je vacht verzorgen of spelen.

Complexere emoties, zoals schuldgevoel en schaamte, zijn gevoelens die waarschijnlijk alleen wij mensen kennen. Ze vereisen een mate van zelfbewustzijn, die dieren niet lijken te hebben. Al weten we dat niet honderd procent zeker.

Het is lastig voor te stellen hoe de belevingswereld van een dier eruitziet, zegt Schilder. "We kunnen niet in het hoofd van een hond kijken. We filteren en beoordelen de informatie uit onze omgeving allemaal op onze eigen manier. Ik kan me al niet voorstellen wat het is om jou te zijn, laat staan een hond."

