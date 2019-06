De Mars-helikopter van ruimtevaartorganisatie NASA is afgelopen week de laatste testfase ingegaan. Daarmee is NASA een stap dichterbij om het allereerste voertuig van dit soort naar de rode planeet te sturen. Volgend jaar moet het meereizen met de Mars 2020-rover.

Nooit eerder ging een voertuig als dit de ruimte in. De Mars-helikopter is een apparaat van 1,8 kilo en zijn romp is niet groter dan waterkoker.

Het voertuig werd in januari getest in een ruimte waarin men bepaalde aspecten van Mars, zoals de lage luchtdruk en de temperaturen, kan nabootsen. Vervolgens koppelden ingenieurs de helikopter aan het landingssysteem waarin het op Mars aan moet komen. Het voertuig en dit systeem zijn toen samen getest of het onder meer de temperaturen in de ruimte aankan.

In mei vonden extra tests plaats en plaatsten ingenieurs van NASA's Jet Propulsion Laboratory de laatste onderdelen, zoals een zonnepaneel, op het voertuig. In totaal bestaat de helikopter uit ruim vijftienhonderd losse onderdelen.

Helikopter zal geen wetenschappelijke metingen doen

Bij aankomst op Mars zal de helikopter geen wetenschappelijke apparatuur, zoals metingssensoren, meedragen. NASA wil alleen achterhalen of het concept werkt. Wel zal de helikopter een camera met hoge resolutie aan boord hebben om te leren hoe goed men er Mars mee kan observeren.

Als het helikopterconcept bruikbaar blijkt te zijn, wil NASA vaker vliegende voertuigen inzetten voor onderzoek op Mars. De helikopters zouden lastig terrein, zoals kraters en kliffen, kunnen bezoeken. Ook kan het als verkenningsapparatuur dienen voor astronauten op de rode planeet.

Het laten vliegen van voertuig op Mars is lastig, omdat de atmosfeer van de planeet slechts 1 procent is van de aardatmosfeer. Hierdoor is de luchtdruk op de planeet aanzienlijk minder, waardoor een helikopter minder makkelijk liftkracht kan generen om op te stijgen.

De Mars-helikopter. (Foto: NASA)

Helikopter lift mee met rover

NASA wil volgend jaar in juli de Mars 2020-rover lanceren. De wagen moet dan in februari 2021 landen in de Jezero-krater, dichtbij de evenaar van de planeet.

Mars 2020 zal grondonderzoek doen, zoeken naar sporen van leven, en monsters van de grond achterlaten in gesloten capsules. Een mogelijke opvolgende missie moet deze capsules oppikken en terug naar de aarde lanceren.

De missie van Mars 2020 duurt minstens één Mars-jaar. Dat staat gelijk aan 687 dagen op aarde.