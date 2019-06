Wetenschap Kost handel in archeologische schatvondsten kennis? 13 x gedeeld Lopend over een Zuid-Nederlandse akker, door weer en wind kan een schatzoeker zomaar tientallen Keltische munten vinden. Is het een prehistorisch offer aan voorouders of een god? Of heeft iemand zijn meest waardevolle bezittingen begraven in een periode van gevaar? Tijdens een oorlog bijvoorbeeld.