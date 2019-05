Wetenschappers uit vijf landen werken aan een nieuwe universele behandeling voor giftige slangenbeten. Ze gebruiken daarvoor de technologie waarmee hiv-antistoffen zijn ontdekt.

De specialisten zijn afkomstig uit India, Kenia, Nigeria, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ze werken aan de ontwikkeling van een nieuw soort tegengif dat bestaat uit 'gehumaniseerde antistoffen'.

"De al bestaande behandelingen voor slangenbeten, die gebaseerd zijn op antistoffen van dieren, kunnen bij sommige patiënten het tegenovergestelde effect hebben", legt een professor van het Britse centrum voor onderzoek en interventies bij slangenbeten uit aan The Guardian.

Om deze reden moeten de patiënten behandeld worden in een ziekenhuis, dat vaak op uren afstand ligt. In deze tijd kan een slangenbeet dodelijke gevolgen hebben.

'Nieuw tegengif kan straks op locatie worden toegediend'

"We zijn op zoek naar wat we de volgende generatie slangenbeetbehandelingen kunnen noemen. We hopen dat de beet van welke slang dan ook, in Afrika of India, behandelbaar is zonder dat we gebruik moeten maken van een koelketen (doorlopende systeem van koeling bij transport van onder andere farmaceutische producten, red.)."

Daarnaast hopen de onderzoekers dat het nieuwe tegengif geen schadelijke bijwerkingen heeft, waardoor de slachtoffers ter plekke behandeld kunnen worden.

Slangen verwonden wereldwijd jaarlijks bijna drie miljoen mensen. "Meer dan tachtigduizend mensen overlijden jaarlijks aan de gevolgen van een giftige slangenbeet", aldus de Britse minister voor internationale ontwikkeling. "De meeste slachtoffers krijgen niet op tijd een behandeling, of worden helemaal niet behandeld."