Nu de lente in volle gang is en het weer steeds meer uitnodigt om op het terras te gaan zitten, worden ook bijen en hommels steeds meer zichtbaar. Veel mensen slaan angstig om zich heen als zo'n insect in hun buurt vliegt: ze zijn bang om gestoken te worden. Maar steken hommels wel? En wat gebeurt er als een bij je steekt?

Alle vrouwtjesbijen hebben een angel en kunnen dus in meer of mindere mate steken. Dit hangt af van de lengte van de angels van de verschillende soorten bijen.

Sommige angels zijn niet lang genoeg om bij mensen door de huid heen te komen. De bijen kunnen ons wel steken, maar daar hebben we geen last van.

Hommels zijn grote bijen en hebben angels die groot genoeg zijn om door onze huid heen te prikken. Dit geldt dan wel alleen voor de koninginnen en de werksters, want de mannetjeshommels hebben net als alle andere mannetjesbijen geen angel.

Gaat een bij dood als zij je heeft gestoken?

En wat gebeurt er dan met deze hommel? Veel mensen denken dat bijen doodgaan als ze hun angel gebruiken, en dat komt omdat dit voor één soort vaak wél het geval is: de honingbij. Dit is een soort die in een volk leeft, door een imker verzorgd wordt en honing maakt om de winter mee door te komen.

De honingbij heeft een angel met weerhaken. Wanneer een honingbij je steekt, zorgen deze weerhaken ervoor dat de angel en bij in je huid blijven hangen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een hommelsteek waarbij de angel door de huid prikt, er weer uit gaat en de hommel weer verder vliegt.

Als je door een honingbij gestoken wordt, doet dit vaak pijn en uit een reflex sla je de bij in kwestie van je huid af. Daarbij scheurt de angel samen met een deel van het achterlijf van de bij los. In dit deel zitten de gifklieren die door zullen blijven gaan met het maken van een pompende beweging om het gif in je huid te krijgen.

Als een honingbij de tijd krijgt, kan ze soms zelf haar angel weer uit de huid wurmen en hoeft dit dus niet haar dood te betekenen.

Een honingbij hoeft, als het dier de tijd krijgt, niet dood te gaan na een steek. (Foto: EPA)

Doet de steek van een bij pijn?

Dit hangt helemaal af van de bijensoort waardoor je gestoken wordt. Een zijdebijtjessteek is vergelijkbaar met een speldenprik: even schrikken, maar je voelt er na vijf minuten niets meer van.

Een hommelsteek doet wat meer pijn, maar een goede beet door een mier is pijnlijker. Verder is de plek waar de bij je steekt van belang, sommige plekken zijn gevoeliger dan anderen.

Een steek van een honingbij kan het meest vervelend zijn, deze doet niet alleen flink pijn, sommige mensen krijgen hier een allergische reactie op en dit is gevaarlijk.

Wilde bijen vliegen liever weg

Wilde bijen zijn heel rustige dieren en zullen absoluut niet snel steken. Wanneer ze zich bedreigd voelen, zullen ze altijd eerder wegvliegen dan dat ze op de aanval overgaan.

Prikken is immers best een gevaarlijke actie voor een dier ter grootte van een paasei, ze kunnen geplet of geslagen worden door de persoon die ze steken. Alleen als een wilde bij echt in het nauw zit, zal ze overgaan tot steken.

