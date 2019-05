Onderzoekers hebben in Canada het oudste fossiel van een microschimmel ooit gevonden. Het organisme is waarschijnlijk 900 miljoen tot een miljard jaar oud, blijkt uit een nieuwe studie van wetenschappers aan de universiteit van Luik.

Daarmee is het nog veel ouder dan het 410 miljoen jaar oude schimmelfossiel uit Schotland, dat de oudste gevonden schimmel tot nu toe was.

Volgens de onderzoekers is de nieuwe schimmel, die zij de Latijnse naam Ourasphaira giraldae hebben gegeven, de voorloper van een grote diverse groep die tegenwoordig bestaat uit paddenstoelen, gisten en schimmels.

Schimmels, die het rijk van de fungi vormen, spelen een cruciale rol in bijvoorbeeld de organische afbraak van planten en dieren in ecosystemen over heel de wereld. De ontdekking van het Canadese fossiel werpt volgens zijn ontdekkers nieuw licht op de oorsprong van een van de belangrijkste soorten op aarde.

Ouder dan oudste gevonden fossielen van dieren

Omdat schimmels en dieren evolutionair nauw verwant zijn aan elkaar, vermoeden de onderzoekers dat in de tijd van de Ourasphaira giraldae ook microscopisch dierlijk leven op aarde aanwezig was. Dat terwijl de oudste gevonden fossielen van eenvoudige dieren ongeveer 635 miljoen jaar oud zijn.

"Fungi zijn een van de meest diverse groepen van eukaryoten (organismen waarvan de cellen minstens één celkern bevatten, red.) die we vandaag de dag kennen, desalniettemin zijn fossielen daarvan erg schaars", zegt paleobioloog en hoofdonderzoeker Corentin Loron van de Université de Liège in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De microschimmel is gevonden in een stuk rots dat afkomstig is uit het arctische noordwesten van Canada. De schimmel dateert uit het geologische tijdperk proterozoïcum, nog voor de komst van complexe levensvormen.

Ondanks de belangrijke vondst is het fossielenbestand uit die tijd "nog steeds een mysterieuze legpuzzel", zegt Loron. "En daar hebben we zojuist een nieuw stuk aan toegevoegd."