Bewering: "Lightdranken maken het lastiger om af te vallen"

Oordeel: onwaar

Volgens de Vlaamse website Newsmonkey helpen lightdranken niet met afvallen. Integendeel zelfs, je zou meer calorieën op een dag binnenkrijgen als je deze dranken drinkt. Dit blijkt volgens Newsmonkey uit onderzoek van de Amerikaanse George Washington University.

Wat is er onderzocht?

Het onderzoek waar Newsmonkey over schrijft is op 2 mei gepubliceerd. De onderzoekers bekeken hoeveel calorieën kinderen die lightdranken drinken binnenkrijgen in vergelijking met kinderen die suikerhoudende dranken of water drinken. De onderzoekers definieerden lightdranken als dranken waar in plaats van suiker andere zoetstoffen aan zijn toegevoegd die geen of bijna geen energie leveren, zoals stevia en aspartaam.

De onderzoekers gebruikten een vragenlijst om te kijken wat de deelnemende kinderen in een periode van 24 uur hadden gegeten en gedronken. In totaal werden de gegevens van ruim zevenduizend kinderen onderzocht.

Uit het onderzoek bleek dat de kinderen die alleen lightdranken hadden gedronken gedurende de onderzochte dag meer calorieën binnenkregen dan de kinderen die alleen water dronken. De kinderen die lightdranken dronken hadden bovendien ongeveer net zoveel energie binnengekregen als de kinderen die wel suikerhoudende dranken dronken.

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat lightdranken kinderen mogelijk niet helpen om op gewicht te blijven. Maar, de onderzoekers schrijven zelf ook dat hun onderzoek niet bewijst dat kinderen meer calorieën binnenkregen doordat zij lightdranken consumeerden. Er is dus geen oorzaak-gevolgrelatie bewezen. Daarnaast is het natuurlijk een grote beperking dat er slechts onderzocht is wat kinderen op één dag aten.

Word je dikker van zoetstoffen?

Op basis van dit onderzoek kan je niet stellen dat lightfrisdrank diëten lastiger maakt voor kinderen of volwassenen. Maar wat weten we hierover op basis van ander onderzoek?

Volgens het Voedingscentrum zijn lightfrisdranken beter voor je gewicht dan normale frisdranken. Kees de Graaf, hoogleraar hoogleraar Sensoriek en Eetgedrag aan Wageningen University and Research vertelt aan NU.nl dat suikervrije lightfrisdranken net zo veel voor je dieet doen als water. "Als je normale frisdranken door lightfrisdranken vervangt krijg je een stuk minder calorieën binnen."

De Graaf legt uit dat er veel onderzoek is gedaan naar of mensen, wanneer ze lightdranken drinken, dit compenseren door meer te eten. "Regelmatig duikt het verhaal op dat mensen meer honger zouden krijgen als ze zoetstoffen als aspartaam en stevia binnenkrijgen. Zoete dranken waar geen suiker in zit, zouden verwarrend zijn voor het lichaam."

"Er is alleen geen bewijs dat mensen inderdaad meer honger krijgen van lightfrisdranken. Er zijn meerdere experimentele onderzoeken gedaan waarin de onderzoekers mensen willekeurig indeelden in een groep die langere tijd normale frisdrank dronk of in een groep die lightfrisdrank dronk. In dat soort onderzoek zien we dat de mensen die lightfrisdrank drinken echt minder calorieën op een dag binnenkrijgen dan mensen die suikerhoudende frisdrank drinken."

Een analyse van de goed uitgevoerde onderzoeken naar zoetstoffen die weinig energie leveren liet zien dat het consumeren van deze zoetstoffen ervoor zorgt dat mensen minder calorieën binnenkrijgen, als deze zoetstoffen suiker vervangen. Ook een nieuw onderzoek van begin mei, naar onder andere aspartaam, liet dit zien.

Mensen drinken light als ze op hun gewicht willen letten

Onderzoeken, waarin geen experiment is uitgevoerd, maar waarin aan mensen wordt gevraagd of ze lightdranken drinken, vinden volgens de Graaf wel regelmatig dat mensen die voor lightfrisdrank kiezen ongeveer net zo zwaar zijn als mensen die dat niet doen. Bewijst dit soort onderzoek dan toch dat het niet uitmaakt of je light- of normale frisdrank drinkt? Nee, deze resultaten zijn volgens De Graaf te verklaren doordat juist mensen die iets te zwaar zijn, en op hun gewicht willen letten, relatief vaker voor lightdranken kiezen.

Dit wil overigens niet zeggen dat als je nu vooral water drinkt je dit helemaal zonder problemen kan vervangen door suikervrije frisdrank. Volgens het Voedingscentrum zijn lightfrisdranken slecht voor het gebit en staan ze, in tegenstelling tot water, niet in de Schijf van Vijf.

Conclusie

Het onderzoek dat Newsmonkey aanhaalde toonde niet aan dat lightdranken ervoor zorgen dat mensen meer calorieën binnenkrijgen. Experimenteel onderzoek laat zien dat als lightdranken normale frisdranken vervangen dit ervoor zorgt dat mensen op een dag daadwerkelijk minder calorieën binnenkrijgen.

Om deze reden beoordelen we de stelling "lightdranken maken het lastiger om af te vallen" als onwaar.

