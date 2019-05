De Hubble-telescoop heeft een indrukwekkend spiraalsterrenstelsel vastgelegd. Het gaat om NGC 2903, dat op een afstand van 30 miljoen lichtjaar van de aarde staat.

Op de door de Hubble gemaakte afbeelding laat NGC 2903 zien hoe een spiraalsterrenstelsel er in vol ornaat uitziet. Ook ons eigen melkwegstelsel is een spiraalsterrenstelsel, maar dat is vanaf de aarde uiteraard niet op deze manier vast te leggen.

NGC 2903 heeft wervelende armen met verspreide sterren, gloeiende gasuitbarstingen en donkere, wevende banen van kosmisch stof. Wat verder opvalt, is dat de kern bestaat uit een felle geconcentreerde sterrenwolk.

Het sterrenstelsel staat in het sterrenbeeld leeuw en werd onderzocht als onderdeel van een grotere studie naar de kern van 145 nabije schijfsterrenstelsels. De astronomen willen meer inzicht krijgen in wat het verband is tussen zwarte gaten in dat soort sterrenstelsels en de wolk van sterren, gas en stof zoals te zien is in het centrum van NGC 2903.

Klik hier voor de afbeelding van NGC 2903 in groot formaat