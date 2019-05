Een neutronenster is mogelijk voor het eerst opgeslokt door een zwart gat. Dat vermoeden astronomen nadat een serie zwaartekrachtgolven door de kosmos ging.

Als de wetenschappers dit kunnen bevestigen, dan is het de eerste keer dat deze twee ruimteobjecten zijn gebotst. De mogelijke botsing vond plaats op 26 april.

De onderzoekers hebben aanvullend onderzoek nodig om de exacte oorzaak van de zwaartekrachtgolven te achterhalen. Het kan ook zijn dat het slechts een echo van achtergrondgeluid is.

"Het is als luisteren naar iemand die fluistert in een rumoerig café", zegt betrokken wetenschapper Patrick Brady van de universiteit van Wisconsin tegen The Guardian. "Het kan moeilijk zijn om te achterhalen wat diegene heeft gezegd of dat hij überhaupt heeft gesproken."

Brady schat de kans dat de waarnemingen op fouten in de data berusten op 14 procent en zegt dat het nog wel een tijdje duurt voordat zijn team uitsluitsel kan geven.

Golven ontstaan bij botsingen zware objecten

Zwaartekrachtgolven ontstaan als zware objecten in het heelal met elkaar in aanraking komen. De golven werden geregistreerd door twee detectors in de Verenigde Staten en een in Italië.

De astronomen schatten dat het zwarte gat en de neutronenster zich op 1,2 miljard lichtjaren afstand begeven. Een neutronenster is een kleine ster van ongeveer 19 kilometer breed. Het is een restant van grote sterren die in stukken zijn gevallen bij een supernova-explosie.

Naast de zwaartekrachtgolven komt bij de botsing ook licht vrij. Als astronomen hun telescopen op de juiste manier afstellen, kunnen ze mogelijk ook de naweeën van de botsing in de vorm van lichtgolven zien. Mocht het zwarte gat relatief groot zijn, dan bestaat de kans dat er weinig tot geen lichtgolven zijn.

Voor de onderzoekers is het nog even afwachten, maar ze zijn blij met de waarnemingen van de detectoren die sinds 2015 actief zijn. "We hebben een nieuwe blik op het universum en hopelijk geeft dit ons een heel nieuw perspectief op wat er daar allemaal is", aldus astronoom Brady.