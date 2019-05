Astronomen hebben een recordaantal van 265.000 sterrenstelsels in één beeld weten te vangen. De foto is samengesteld met behulp van waarnemingen die de ruimtetelescoop Hubble de afgelopen zestien jaar deed. Aan de totstandkoming van de foto werkten ook de Nederlandse astronomen Rychard Bouwens en Marijn Franx van de Universiteit Leiden mee.

Het zogeheten Hubble Legacy Field bevat sterrenstelsels van tot 500 miljoen jaar na de oerknal. De zwakste en verste stelsels hebben een helderheid van één tienmiljardste van wat het menselijk oog kan waarnemen.

De foto is opgebouwd uit bijna 7.500 individuele opnamen. Daarvoor stond de blik van Hubble in totaal 250 dagen op een klein gebied aan de hemel gericht.

Volgens Bouwens, die ook werkzaam is bij Sterrenwacht Leiden, kan Hubble zo veel sterrenstelsels waarnemen door de "vele gevoelige kleurkanalen die nu beschikbaar zijn om verre sterrenstelsels waar te nemen, met name in het ultraviolette deel van het spectrum".

Dit houdt in dat astronomen oude en nieuwe sterren beter kunnen onderscheiden.

Project leunt op eerdere waarnemingen van Hubble

In het verleden stelden astronomen al meerdere keren een dergelijke afbeelding vol sterrenstelsels samen en elke keer keek de Hubble weer wat dieper in het universum, en daarmee verder in het verleden.

Het begon in 1995 met het project Hubble Deep Field, waarbij enkele duizenden, voorheen onbekende, sterrenstelsels in één beeld werden vastgelegd.

Hubble Ultra Deep Field borduurde in 2004 verder op de foto uit 1995 en slaagde erin om zo'n tienduizend stelsels in één beeld te vangen. Daarna nam Hubble eXtreme Deep Field het over in 2012, waarvoor de Hubble tien jaar naar hetzelfde gebied in het heelal staarde.

De nieuwe foto van Hubble Legacy Field is weer samengesteld uit de bovengenoemde afbeeldingen. Het team werkt nu aan een tweede afbeelding, die uit meer dan 5.200 Hubble-opnamen zal bestaan.