Wetenschap Een van de grootste vleesetende zoogdieren ontdekt in Kenia 124 x gedeeld In Kenia is een van de grootste vleesetende zoogdieren die ooit op aarde rondliepen ontdekt. De Simbakubwa kutokaafrika was een kruising tussen een leeuw en tijger, woog zo'n 1.500 kilo en was in staat dieren ter grootte van een olifant of nijlpaard te doden.