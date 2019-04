In Kenia is een van de grootste vleesetende zoogdieren die ooit op aarde rondliepen ontdekt. De Simbakubwa kutokaafrika was een kruising tussen een leeuw en tijger, woog zo'n 1.500 kilo en was in staat dieren ter grootte van een olifant of nijlpaard te doden.

Simbakubwa kutokaafrika betekent 'grote leeuw uit Afrika' in de Afrikaanse taal swahili. Wetenschappers denken dat de megacarnivoor groter was dan een volwassen ijsbeer. Het nieuws is woensdag gepubliceerd in het vakblad Journal of Vertebrate Paleontology.

Het dier kwam 23 miljoen jaar geleden voor in delen van Eurazië, Noord-Amerika, Afrika en de Arabische wereld.

Volgens wetenschapper Matthew Borths, een van de voornaamste medewerkers van het onderzoek, kon de Simbakubwa kutokaafrika met zijn hoektanden vlees verscheuren en met zijn kiezen botten breken.

Het zoogdier is geïdentificeerd aan de hand van botdeeltjes en een onvolledige onderkaak. De fossiele resten werden decennia terug opgegraven, maar wetenschappers dachten dat het om een kleiner soort zoogdier ging.

Waarom het Simbakubwa kutokaafrika is uitgestorven, is nog onduidelijk.