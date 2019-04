Amerikaanse wetenschappers hebben bepaalde verbindingen in de hersens van varkens en een aantal dode hersencellen, vier uur nadat de dieren waren geslacht, gedeeltelijk hersteld.

Er zijn echter geen signalen uit de hersens waargenomen die op een werkend bewustzijn wijzen.

De wetenschappers hebben met het onderzoek aangetoond dat de dood van hersencellen kan worden gestopt en dat zelfs sommige kapotte verbindingen hersteld kunnen worden.

"Celdood in de hersens vindt plaats over een langere tijdsperiode dan we eerder dachten. Wat we nu hebben laten zien, is dat het proces van celdood een geleidelijk, stapsgewijs proces is, en dat sommige van die processen kunnen worden uitgesteld, hersteld of zelfs omgekeerd", aldus een professor neurowetenschappen die aan Yale verbonden is.

De bevindingen kunnen aanleiding geven tot discussie over de grens tussen leven en dood en een nieuwe manier bieden om ziekten als alzheimer te onderzoeken, schrijft BBC News woensdag.

Speciaal ontwikkelde vloeistof werd ritmisch rond hersens gepompt

Voor het onderzoek hebben wetenschappers de hersens van 32 varkens uit een slachthuis verzameld en de organen vier uur later verbonden aan een systeem dat ontwikkeld is door een team van de Yale-universiteit. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Het systeem pompte, op het ritme van een hartslag, een speciaal ontworpen vloeistof rond de hersenen. De vloeistof bevat synthetisch bloed dat zuurstof en medicijnen kan vervoeren, waardoor de dood van de hersencellen kan worden vertraagd of zelfs kan worden hersteld. Het gehele proces duurde zes uur.

Na afloop vonden de wetenschappers werkende synapsen, verbindingen tussen hersencellen waardoor ze kunnen communiceren. Daarnaast was er een herstel van bloedvaten en beperkte hersenactiviteit te zien.