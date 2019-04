Wetenschappers aan de Universiteit van Tel Aviv zijn er voor het eerst in geslaagd om een miniatuur 3D-hart te printen dat bestaat uit menselijk weefsel en bloedvaten. Het hart heeft de grootte van dat van een konijn.

Hoofdonderzoeker Tal Dvir sprak maandag tijdens een persconferentie in Tel Aviv van een "belangrijke medische doorbraak" op het gebied van transplantaties, meldt persbureau AFP. "Het is de eerste keer dat iemand met succes een volledig hart bestaande uit cellen, bloedvaten en kamers heeft geprint."

Aanwezige journalisten konden maandagmiddag met eigen ogen zien hoe het orgaantje uit de printer 'rolde'. De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Advanced Science.

Ooit hopen wetenschappers in staat te kunnen zijn om een volledig hart of delen ervan te kunnen kweken die geschikt zijn voor transplantatie bij mensen. Hiervoor is echter nog veel onderzoek nodig.

Harten moeten 'leren' om te pompen

Onderzoekers moeten de harten onder andere 'leren' zich te gedragen als echte harten. De cellen van het geprinte hartje kunnen zich wel samentrekken, maar hebben nog niet de mogelijkheid om te pompen, aldus de wetenschappers. Zodra de harten dat wel kunnen, worden deze eerst getransplanteerd in dieren.

"Misschien beschikken de beste ziekenhuizen ter wereld over tien jaar wel over orgaanprinters", zei Dvir. "Maar waarschijnlijk beginnen zij dan eerst met eenvoudigere organen dan harten."

In het verleden zijn mensen er al eens in geslaagd om een 3D-hart te printen, maar dat had geen cellen en bloedvaten.