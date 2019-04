Een groot experiment met de astronautentweeling Scott en Mark Kelly heeft NASA meer duidelijkheid gegeven over wat de invloed is van ruimtevluchten op het menselijk lichaam.

Scott vertoefde bijna een jaar lang in de ruimte in het International Space Station (ISS), terwijl Mark op aarde bleef. Gedurende die periode maakte het lichaam van Scott, in tegenstelling tot dat van zijn tweelingbroer, meerdere biologische veranderingen door.

Terug op aarde waren de meeste veranderingen na zes maanden weer verdwenen. Wel bleek zijn immuunsysteem nog steeds erg actief te zijn, evenals genen die DNA herstellen.

Het onderzoek moet wetenschappers helpen om de veranderingen die astronauten ondergaan tijdens langdurige ruimtereizen beter te begrijpen. Kennis hierover is cruciaal als NASA mensen in de toekomst naar Mars wil sturen.

De resultaten van NASA's Twin Study zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Sneller ouder na ruimtereis

Opvallend was dat bij Scott een verlenging zichtbaar was van de zogeheten telomeren, dit zijn de ingekapselde uiteindes van chromosomen. Deze telomeren worden korter naar mate mensen ouder worden.

Terug op aarde werden die telomeren van Scott juist in snel tempo korter. Na zes maanden was de lengte van de telomeren weer normaal. Volgens de onderzoekers kunnen deze veranderingen negatieve gevolgen hebben voor zijn gezondheid. Mogelijk duidt dit erop dat mensen die in de ruimte zijn geweest 'sneller ouder worden'.

Het bleek niet de enige verandering. Tijdens zijn ruimtereis had Scott ook te maken met een verdikking van zijn halsslagader, gewichtsverlies, veranderingen in de darmflora, DNA-schade, een afname van cognitieve vaardigheden en een afname in gezichtsvermogen.

De tweelingbroers deden ook een experiment met de griepprik. Beide mannen dienden zichzelf een griepvaccin toe. Daaruit kwam naar voren dat zowel de griepprik als het immuunsysteem van Scott prima blijft werken in de ruimte.

Straling en gewichtloosheid beïnvloeden gezondheid

Volgens de onderzoekers zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen voor de lichaamsveranderingen, zoals de invloed van ruimtestraling en gewichtloosheid op het menselijk lichaam. Wel is die invloed van straling een stuk lager dan verwacht, aldus de ruimtevaartorganisatie.

De onderzoekers zijn van plan om het onderzoek binnenkort te herhalen om de resultaten te toetsen.