NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Contant betalen leidt tot meer spiermassa."

Oordeel: Hoogst onwaarschijnlijk

Men's Health schreef eind maart dat het betalen met contant geld kan helpen bij de aanmaak van spieren. Het vasthouden van briefpapier zou er namelijk voor zorgen dat een man meer testosteron aanmaakt, wat de spieropbouw zou stimuleren.

Waar komt het vandaan?

Men's Health schrijft dat de bron van hun bericht een onderzoek is uit het wetenschappelijke tijdschrift Personality and Individual Differences. Welk onderzoek dit precies is, wordt niet vermeld. Het enige artikel uit dit tijdschrift dat over testosteron en geld gaat, is gepubliceerd in maart 2018.

In dit onderzoek probeerden wetenschappers er onder meer achter te komen of het in handen hebben van geld van invloed is op het testosteronniveau van mannen. En of het persoonlijkheidskenmerk narcisme de reactie op geld beïnvloedt.

Volgens de onderzoekers kan narcisme op een schaal worden gemeten en zijn mensen die hoog op narcisme scoren sterk gemotiveerd erkenning te krijgen van de sociale omgeving en het beeld van zichzelf bij anderen te verbeteren.

De onderzoekers schrijven dat ze alleen mannen hebben onderzocht, omdat het testosteronniveau van mannen sterker wordt beïnvloed door situaties in de buitenwereld dan het testosteronniveau van vrouwen.

Wat is er onderzocht?

Er namen 109 mannen deel aan het onderzoek. Voorafgaand en na het experiment werd speeksel bij ze afgenomen. Aan de hand van speeksel kon het testosteronniveau worden bepaald. Ook vulden de deelnemers een test in waarmee werd bepaald hoe hoog zij op narcisme scoren.

Tijdens het experiment werd de groep in tweeën verdeeld. Eén groep moest tachtig briefjes van 20 dollar sorteren, de andere groep moest wit papier sorteren. In beide groepen steeg het testosteronniveau, de onderzoekers vonden dat het testosteronniveau gemiddeld niet harder steeg bij de geldgroep dan bij de papiergroep.

Maar bij mensen die laag scoorden op narcisme zorgde het geld wel voor een grotere stijging van het testosteronniveau dan papier. En bij mensen die hoog scoorden op narcisme zorgde het witte papier juist voor een hogere testosteronstijging dan het geld.

Wat valt er te concluderen?

De onderzoekers schrijven dat hun onderzoek een aanwijzing is dat geld zorgt voor veranderingen in het testosteronniveau bij mannen, en dat deze veranderingen afhankelijk zijn van persoonlijkheid.

Het onderzoek heeft wel een paar belangrijke beperkingen. Zo begrijpen de onderzoekers niet waarom het testosteronniveau steeg bij hoog narcistische mannen bij het sorteren van papier. De onderzoekers opperden dat de taak mogelijk competitief werd geïnterpreteerd, en daardoor invloed had op het testosteronniveau.

In het gehele artikel staat niets over toename van spiermassa.

Wat beïnvloedt het testosteronniveau?

Bio-psycholoog Leander van der Meij van de Technische Universiteit Eindhoven legt uit dat pieken in het testosteronniveau vooral voorkomen bij competitieve situaties en situaties waarbij status van belang is. "Bijvoorbeeld bij agressie, maar ook tijdens het sporten en als iemand indruk probeert te maken op een mogelijke partner."

Het lijkt Van der Meij erg onwaarschijnlijk dat alleen het vasthouden van geld voor een betekenisvolle piek in het testosteronniveau zorgt. "Alleen geld vasthouden is niet competitief. In situaties waarbij geld verloren of gewonnen kan worden, kan geld wel van invloed zijn op het testosteronniveau.

"Dit zal wel sterk afhangen van hoe 'echt' een situatie is. Iets anoniem op de computer invullen zal weinig invloed hebben, maar als je een spel om geld speelt waarbij iemand tegenover je zit en er een duidelijke verliezer en winnaar is, dan zal dit waarschijnlijk wel van invloed zijn."

Spiermassa door testosteronpiek?

Men's Health schreef hiernaast dat tijdelijke pieken in testosteron de spieropbouw stimuleren. Volgens van der Meij is ook dit erg onwaarschijnlijk. "Direct wanneer er een piek is in het testosteronniveau, wordt er een signaal naar je hersenen gestuurd om minder testosteron aan te maken. Hierdoor wordt de hormoonbalans weer hersteld."

"Als je langdurig testosteron bijslikt, heeft dit waarschijnlijk wel invloed op de spieropbouw. Doordat het bijslikken de hormoonbalans voor langere tijd verstoord kan dit wel ernstige bijwerkingen hebben, zoals onvruchtbaarheid."

Conclusie

Onderzoek toonde niet aan dat geld vasthouden bij mannen in het algemeen zorgt voor een toename van testosteron. Er werden alleen aanwijzingen gevonden dat geld sorteren bij laag narcistische mannen mogelijk voor een toename in testosteron zorgt. Bio-psycholoog van der Meij legde aan NU.nl uit dat het erg onwaarschijnlijk is dat het vasthouden van geld voor een betekenisvolle testosteronpiek zorgt.

Daarnaast is het volgens van der Meij ook nog eens onwaarschijnlijk dat een tijdelijke piek in testosteron, zoals Men's Health beweerde, zorgt voor meer spieren.

We beoordelen de stelling "Contant betalen leidt tot meer spiermassa" daarom als hoogst onwaarschijnlijk.

