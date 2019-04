Britse wetenschappers hebben een 430 miljoen jaar oud fossiel ontdekt van een nieuw soort zeekomkommer.

De onderzoekers hebben het wezen de naam Sollasina cthulhu gegeven, naar de fictieve zeegod Cthulhu, die tentakels op zijn kop had en voorkomt in de fantasyverhalen van de Amerikaanse schrijver H.P. Lovecraft.

De prehistorische zeekomkommer had 45 'tube-achtige' poten, die hij gebruikte om over de bodem van de oceaan te kruipen en voedsel naar binnen te schrapen. Het zeedier had de afmetingen van een grote spin.

Het fossiel lag miljoenen jaren verborgen in een stuk gesteente waar vaker fossielen van zeedieren zijn gevonden in de Engelse plaats Herefordshire.

Uiterlijk wijkt sterk af van moderne zeekomkommer

De onderzoekers gebruikten 3D-techniek om het zeediertje te reconstrueren. Hoewel Sollasina cthulhu familie is van de huidige zeekomkommers, wijkt het uiterlijk van het oerdier sterk af van de zeekomkommers die wij vandaag de dag kennen.

Zo zijn de pootjes van moderne zeekomkommers naakt, maar had de cthulhu daarop een soort schubben. Volgens de onderzoekers toont dit aan dat zeekomkommers hun skelet in de loop van miljoenen jaren geleidelijk veranderden.

Het onderzoek dat gedaan is door wetenschappers van vijf verschillende Britse universiteiten, waaronder Yale en Oxford, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

De gewone zeekomkommer (Holothuria forskali) in zijn natuurlijke habitat. (Foto: Getty)