De zachte landing van de Israëlische sonde Beresheet op de maan is donderdag mislukt, heeft het begeleidingsteam bekendgemaakt. Het ruimtevaartuig kreeg tijdens de afdaling naar het maanoppervlak te maken met een aantal technische problemen. Volgens The Jerusalem Post is het toestel daarna gecrasht.

Tijdens de landing, die 21 minuten duurde, kreeg de onbemande sonde last van problemen met de aandrijving en de communicatie met de missieleiding.

De maanverkenner Beresheet (Hebreeuws voor 'In den beginne') van het bedrijf Spacell werd op 22 februari vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in de ruimte gebracht door een raket van SpaceX, een bedrijf van zakenman Elon Musk. Het kostte de sonde zeven weken om de maan te bereiken.

Israël wilde als vierde land een gecontroleerde maanlanding tot een goed einde brengen, na de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en China.

Beresheet had een robot aan boord, die het magnetische veld rond de maan moest meten en beelden zou terugsturen naar de aarde. Daarnaast bevatte de sonde een Israëlische vlag, het volkslied, de Thora en het verhaal van een overlevende van de Holocaust.

Premier Israël toch trots op missie

Israël is het zevende land dat erin is geslaagd een ruimtesonde in een baan om de maan te brengen en daar een kleine week lang belangrijke testmanoeuvres uit te voeren. Dat vervulde premier Benjamin Netanyahu met trots, zei hij in de controlekamer vlak voordat het in de finale mis ging en de teleurstelling overheerste. Netanyahu hoopt dat er binnen twee of drie jaar een nieuwe succesvolle poging kan worden gedaan.