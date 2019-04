In 2018 was er als gevolg van de massale sterfte van koraal in de twee voorgaande jaren 89 procent minder aanwas van nieuw koraal op het Great Barrier Reef in Australië dan gemiddeld in de jaren negentig, blijkt uit een nieuw onderzoek dat donderdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De afgelopen twee jaar werd het Great Barrier Reef getroffen door massale verbleking, waardoor twee derde van het volgroeide koraal beschadigde. "Dode koralen maken geen baby's", aldus de hoofdauteur van het onderzoek, tegen BBC News.

De wetenschappers hebben in 2018 gemeten hoeveel volgroeid koraal de massale verbleking heeft overleefd en hoeveel nieuw koraal er is geproduceerd.

De auteurs van het artikel zeggen tegen BBC News dat ze deze uitzonderlijke daling van nieuwe aanwas niet hadden verwacht. Het zou de eerste keer zijn dat dit probleem zich op grote schaal voordoet.

Ook samenstelling van nieuw koraal is veranderd

"Normaal kan nieuw koraal grote afstanden afleggen als een rif wordt beschadigd. Er zijn meestal genoeg andere gezonde riffen in de buurt waar ze zich aan kunnen hechten", aldus de onderzoekers. Door de verbleking van de afgelopen twee jaar is echter een gebied van 1.500 kilometer lang aangetast.

De studie toonde daarnaast aan dat de samenstelling van het nieuwe koraal ook is veranderd. Zo is er 93 procent minder acropora gevormd, een soort koraal die habitat biedt aan duizenden andere soorten en normaal gesproken de dominante soort is op een rif.

Volgens de onderzoekers kan de aangroei van koraal zich in de komende vijf tot tien jaar herstellen, mits er geen nieuwe verbleking plaatsvindt. "Maar gezien de huidige schattingen is dit bijna ondenkbaar", zei de auteur tegen BBC News.

Verbleking wordt veroorzaakt door klimaatverandering

Volgens de onderzoekers wordt verbleking veroorzaakt door klimaatverandering en de daarmee gepaarde opwarming van de oceanen. Omdat het verschijnsel steeds vaker voorkomt, krijgt het aangetaste koraal onvoldoende tijd om te herstellen.

De verbleking ontstaat als gevolg van het verlies van algen, waardoor koraal kleur verliest.

Het Great Barrier Reef staat sinds 1981 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.