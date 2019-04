De universiteit van Newcastle heeft de levensloop van een van de laatste Afrikanen die tot slaaf werd gemaakt en naar de Verenigde Staten werd ontvoerd achterhaald. Redoshi werd in 1860 uit West-Afrika meegevoerd en naar de staat Alabama gebracht. Ze overleed in 1937.

Redoshi bleef haar hele leven op de plantage van een witte bankier, waar zij eerder slaaf was, werken. De vrouw werd vermoedelijk 89 jaar oud.

Tot nu toe werd aangenomen dat een tot slaaf gemaakte man die in 1935 overleed de laatste overlevende was, meldt de BBC.

Een wetenschapper van de universiteit achterhaalde de levensgeschiedenis van Redoshi aan de hand van archiefonderzoek. Er bleek opvallend veel gedocumenteerd over haar leven, omdat historici aan het begin van de twintigste eeuw hun best deden om zo veel mogelijk verhalen van nog levende slaven te documenteren.

Geslagen en mishandeld op slavenschip

De vrouw werd toen zij vermoedelijk twaalf jaar oud was ontvoerd uit een dorpje in wat nu Benin is. Ze werd door een concurrerende stam, die het meisje had gekidnapt uit haar dorp, als slaaf verkocht.

De tiener werd meegevoerd op een van de laatste slavenschepen die van Afrika naar de VS reisden, samen met meer dan honderd andere ontvoerde mannen, vrouwen en kinderen.

Aan boord maakte Redoshi vreselijke praktijken mee, die aan de orde van de dag waren op slavenschepen. Ze werd geslagen en gegeseld met een zweep en zag talloze medeslaven sterven.

Redoshi bracht dochter Afrikaanse cultuur bij

Redoshi werkte vijf jaar als slaaf op de plantage in Selma, in Alabama, tot in 1865 de slavernij officieel werd afgeschaft. Zij huwde later een man die ook was ontvoerd uit Afrika. Het tweetal kreeg een dochter.

Opvallend is dat zij haar kind ook de kennis van de Afrikaanse taal, die zij zich na al die jaren nog herinnerde, overbracht.

Historicus Hannah Durkin, die het onderzoek deed, denkt niet dat Redoshi op het laatste slavenschip dat van Afrika naar de VS voer zat. De vrouw bereikte echter wel een opvallend hoge leeftijd en is daardoor nu toch officieel de laatste overlevende van de slavernij, voor zover bekend.

Ruim twaalf miljoen Afrikanen werden ontvoerd

Tussen 1525 en 1865 werden ruim twaalf miljoen Afrikanen door westerse kooplieden ontvoerd en als slaaf meegenomen naar Amerika. De meeste slaven werden verhandeld door de Portugezen, de Britten, de Fransen, de Spanjaarden en de Nederlanders.

Veel Afrikanen overleden al tijdens de tocht; de overlevenden kampten de rest van hun leven met ernstige fysieke en psychische problemen. Ook op de plantages leefden de meeste slaven onder erbarmelijke omstandigheden.

Nederland maakte nog nooit officieel excuses voor rol

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft in 2008 officieel excuses gemaakt voor de slavernij en de manier waarop de Afro-Amerikanen ook na de afschaffing van de slavernij als minderwaardige burgers werden behandeld.

De Nederlandse regering liet vorig jaar wel weten "spijt en berouw" te voelen over de rol van Nederland in de slavenhandel, maar officiële excuses werden nog niet gemaakt. Nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen en diverse politieke kopstukken, zoals Ahmed Aboutaleb, hebben hier de laatste jaren wel op aangedrongen.