In Pompeï is een oeroude snackbar ontdekt. Archeologen denken dat er in totaal zo'n 150 thermopolia, vestigingen waar men kant-en-klare maaltijden kon bestellen, actief waren.

Directeur Massimo Ossana van het Archeologisch Park van Pompeï deelde de ontdekking op zijn Instagram. Het thermopolium is meer dan 2000 jaar oud maar in goede staat.

Het pand zou hebben bestaan uit een balie, waar klanten diverse maaltijden konden kopen. Met name de armere bevolking zou er vaak zijn langsgekomen. Zij hadden geen eigen keuken en aten daar.

De ontdekking is gedaan in het noordelijke deel van de stad, 'Regio V', dat nog niet toegankelijk is voor publiek. Momenteel vinden er de meest intensieve graafwerkzaamheden plaats sinds de jaren zestig. Eerder werden er skeletten gevonden van twee vrouwen en drie kinderen in een villa.

Pompeï is een Romeinse stad die door een uitbarsting van vulkaan Vesuvius bedolven werd. De ruïnes werden ontdekt in de zestiende eeuw, de eerste opgravingen startten in 1748.