Wetenschap Wat is de slimste manier om een vaatwasser in te ruimen? 500 x gedeeld Gewoon erin schuiven en gaan, of moet alles op een vaste plek? Is voorspoelen nodig? En waar horen de glazen? Het inruimen van vaatwassers veroorzaakt heel wat discussies. Wat is de gouden methode, en waarom heeft iedereen daar andere ideeën over?