NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Onderzoekers zeggen dat je door een hond langer leeft."

Oordeel: Grotendeels onwaar

Fem-Fem schreef op 26 maart dat onderzoekers hebben gevonden dat je door het hebben van een hond langer leeft. Dit zou volgens de website komen doordat honden mensen dwingen om dagelijks een wandeling te maken. Ook zouden honden voor minder eenzaamheid zorgen.

Waar komt het vandaan?

In 2017 verschenen ook meerdere berichten waarin stond dat mensen met een hond een hogere levensverwachting hebben. Metrotime schreef in november 2017 dat honden ervoor zorgen dat mensen langer leven. Onder meer Metro en NU.nl schreven toen dat Zweedse onderzoekers hadden gevonden dat hondenbaasjes gemiddeld langer leven.

Het Zweedse onderzoek, dat de bron is van deze drie nieuwsberichten en het bericht van Fem-Fem, is gepubliceerd op 17 november 2017. Het doel van het onderzoek was erachter komen of het hebben van een hond gerelateerd is aan het krijgen van hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden.

Wat is er onderzocht?

De onderzoekers bekeken de gegevens van ongeveer 3,4 miljoen Zweden, die tussen de veertig en de tachtig jaar oud waren op 1 januari 2001. In Zweden moet iedereen zijn of haar hond laten registreren. Hierdoor is het van zo goed als iedere Zweed bekend of deze persoon een hond heeft.

Resultaten van Zweeds onderzoek

De onderzoekers vonden dat hondeneigenaren in de twaalfjarige periode tussen januari 2001 en januari 2013 een kleinere kans hadden om te overlijden dan mensen zonder hond. Bij alleenstaanden was dit effect het grootst, alleenstaanden met een hond hadden een 33 procent kleinere kans om tijdens de onderzoeksperiode te overlijden. Bij andere hondenbezitter was de kans op overlijden tijdens de onderzoeksperiode 11 procent kleiner.

Wat kan je concluderen?

Eerder onderzoek liet volgens de Zweedse onderzoekers al zien dat het hebben van een hond geassocieerd is met meer fysieke activiteit en dat honden vooral bij alleenstaanden en ouderen mogelijk sociale isolatie kunnen verminderen. Beide zaken kunnen volgens de onderzoekers een mogelijke verklaring zijn voor de langere levensduur van hondenbezitters.

Ze schrijven alleen ook dat hun onderzoek geen bewijs is dat honden ervoor zorgen dat mensen langer leven. De onderzoekers hebben geprobeerd rekening te houden met zaken die zowel de keuze voor een hond als de levensverwachting kunnen beïnvloeden. Maar ze hadden niet over alle mogelijke factoren gegevens. Zo is het mogelijk dat mensen die meer van bewegen houden eerder een hond nemen, maar sowieso al een kleinere kans hadden om vroegtijdig komen te overlijden.

Ook Marjolein Visser, hoogleraar Gezond ouder worden aan de Vrije Universiteit, vertelt aan NU.nl dat alleen al de beslissing om een hond te nemen ook iets kan zeggen over iemands gezondheid. "Je verwacht toch dat een hond zo'n vijftien jaar leeft."

Hoe belangrijk is bewegen?

Er is dus niet bewezen dat mensen door het nemen van een hond langer leven, maar lichte fysieke activiteit, zoals het uitlaten van je hond, is waarschijnlijk wel goed voor je, aldus Visser.

Ze legt uit dat onderzoek heeft laten zien dat matige tot intensieve fysieke activiteit, zoals sporten en stevig doorwandelen de kans op allerlei ziekten verkleint, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte.

"Je kan alleen niet de hele dag matig tot intensief actief zijn. De laatste jaren zien we juist meer aandacht in onderzoek naar de andere uren die je wakker bent. Dit is de tijd dat je zit of ligt, of bezig bent met lichte activiteiten, zoals rustig de hond uitlaten of het huis opruimen."

Visser legt uit dat er aanwijzingen zijn dat mensen die relatief meer tijd besteden aan lichte activiteiten en minder zitten of liggen, gezonder zijn. "Een recent onderzoek liet bijvoorbeeld zien dat mensen die meer lichte activiteiten doen een kleinere kans hebben op hart- en vaatziekten, ongeacht de tijd die zij besteden aan matige tot intensieve activiteit."

Dit is volgens Visser goed nieuws voor mensen die niet willen of kunnen sporten. "Door gedurende de dag rustig te blijven bewegen, valt er waarschijnlijk ook al gezondheidswinst te boeken."

Conclusie

Grootschalig Zweeds onderzoek liet inderdaad zien dat hondenbezitters in Zweden gemiddeld langer leven dan mensen zonder hond. Maar of de hond de oorzaak is voor deze hogere levensverwachting, is niet duidelijk. Dit schrijven ook de wetenschappers die dit hebben onderzocht. Onderzoek wijst er wel op dat lichte fysieke activiteit, zoals het uitlaten van een hond, goed voor je is.

De bewering "Onderzoekers zeggen dat je door een hond langer leeft" beoordelen we als grotendeels onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.