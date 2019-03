Wetenschap Allergrootste Tyrannosaurus rex ooit gevonden 45 x gedeeld De in Canada gevonden Tyrannosaurus rex (T-rex) 'Scotty' is de allergrootste T-rex ooit. Het dier was langer dan 13 meter en woog meer dan 9.000 kilogram, ruim 3.000 kilogram meer dan het allergrootste landdier ter wereld, de Afrikaanse olifant.