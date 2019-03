De in Canada gevonden Tyrannosaurus rex (T-rex) 'Scotty' is de allergrootste T-rex ooit. Het dier was langer dan 13 meter en woog meer dan 9.000 kilogram, ruim 3.000 kilogram meer dan het allergrootste landdier ter wereld, de Afrikaanse olifant.

Dat blijkt uit onderzoek, gepubliceerd in The Anatomical Record. Tot de vondst van Scotty dachten paleontologen dat de 12,3 meter lange 'Sue' de grootste T-rex was.

Sue verliest ook een tweede record. Met haar 28 jaar was ze de oudste Tyrannosaurus rex ooit, maar Scotty zou iets ouder zijn geworden.

Het skelet van de T-rex is in 1991 gevonden op een graafplaats in Saskatchewan, Canada. Echter kostte het meer dan 20 jaar om de botten van Scotty uit de harde ondergrond te verwijderen.

Meer dan 65 procent van het skelet is bewaard gebleven, inclusief de schedel, heupen, en ribben. Enkele daarvan toonden oude breuken en bijtwonden van een andere tyrannosaurus.

Van alle bekende vleesetende dinosauriërs die zijn uitgestorven, is de T-rex de soort waarvan de meeste fossielen zijn gevonden - in totaal meer dan twintig exemplaren.