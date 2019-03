De Amerikaanse president Donald Trump heeft ruimtevaartorganisatie NASA de opdracht gegeven om in 2024 weer astronauten op de maan te zetten.

"Het is officieel beleid van deze regering om binnen vijf jaar weer Amerikaanse astronauten naar de maan te sturen", aldus vicepresident Mike Pence in een toespraak in het Marshall Space Flight Center, het grootste NASA-onderzoekscentrum.

"Net zoals de Verenigde Staten als eerste op de maan stonden in de twintigste eeuw, zo zullen we de eerste zijn die er terugkeren in de 21e eeuw."

Jim Bridenstine, de baas van de Amerikaanse federale ruimtevaartorganisatie, liet weten de uitdaging te accepteren. Hij zei tevens dat de nieuwe missie bedoeld zal zijn om een langdurig verblijf op de maan en op den duur reizen naar Mars mogelijk te maken.

NASA werkt reeds aan een voertuig om dit mogelijk te maken, de ORION. Hierbij werken ze samen met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Ook zijn er plannen voor een 'lunar gateway', een station dat om de maan draait en waarvandaan landers naar de maan kunnen.

De Amerikaanse astronaut Neil Armstrong was op 20 juli 1969 de eerste mens op de maan. In totaal hebben twaalf personen op de maan gelopen, allemaal met de Amerikaanse nationaliteit.