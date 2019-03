Een astrolabium dat in 2014 uit een wrak voor de kust van Oman in de Arabische Zee werd opgedoken, is het oudste bekende exemplaar van zo'n navigatie-instrument ter wereld. Dat blijkt uit Brits onderzoek, schrijft Science News.

De metalen schijf, die werd gebruikt om de stand van de zon te kunnen meten, werd uit een wrak van de vloot van de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama gehaald. Da Gama maakte tussen 1502 en 1503 een reis naar India.

Decoraties op het instrument suggereren dat de schijf al in 1496 werd gebruikt. Er staat een inscriptie van het koninklijke wapenschild van Portugal op, en een afbeelding van de aarde die verband houdt met een Portugese koning die tussen 1495 en 1521 aan de macht was.

Het astrolabium is met een laser onderzocht. Er staan achttien schaalmarkeringen die 5 graden uit elkaar liggen op. Op zee werd het instrument gebruikt om de hoogte van de zon op te meten, van een positie aan de horizon op 0 graden tot een positie recht boven het schip, op 90 graden.

Het gevonden instrument is volgens de onderzoekers niet alleen de oudste, maar ook de enige met een nationaal symbool erin gegraveerd. In het begin van de zestiende eeuw werden modernere instrumenten om op zee te navigeren in gebruik genomen.