Een internationaal team van wetenschappers heeft aan de hand van een eeuwen geleden in Nederland gevonden dijbeen van een dinosaurus, een 'Tyrannosaurus' gereconstrueerd.

Het Oertijdmuseum in Boxtel en het Natural History Museum in Londen hebben 3D- foto's gemaakt van het originele bot. Met een 3D-printer is daarvan een replica op ware grootte gemaakt. Zo ontstond het idee om een reconstructie te maken van de vleesetende dinosaurus.

Aart Walen, expert op het gebied van dinosaurusbotten heeft dit skelet met een internationale groep paleontologen geproduceerd.

Verschillende wetenschappers hebben het bot afgelopen decennia onderzocht en het dijbeen aan meerdere dinosauriërs toegeschreven. Nu is de dominante theorie dat het bot afkomstig is van een dino verwant aan de Tyrannosaurus rex, een roofdier van ruim 3 meter lang.

Rond 1840 vonden arbeiders in een kalksteengroeve bij Maastricht het dijbeen in kalkafzettingen van meer dan 66 miljoen jaar oud . De directeur van het Teylers Museum in Haarlem kocht het 30 centimeter lange bot. Dit werd na zijn dood aan het Natural History Museum in Londen verkocht.