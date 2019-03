Wetenschap Twee muntschatten uit IJzertijd gevonden in Limburg 30 x gedeeld Amateur-archeologen hebben in november vorig jaar in Limburg twee muntschatten gevonden uit de IJzertijd, meldt het Limburgs Museum in Venlo vrijdag. De munten waren door de Eburonen, een plaatselijke stam, in de jaren vijftig voor Christus begraven om ze te beschermen tegen plunderende Romeinen.