Wetenschappers hebben voor het eerst DNA-monsters weten te verzamelen van een mysterieuze orka, die voorheen vooral bekend was uit verhalen van vissers. Mogelijk gaat het om een nieuwe soort.

Het onderzoeksteam trof de orka's in januari van dit jaar aan bij Kaap Hoorn in Chili, het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika. De onderzoekers slaagden er bovendien in om de zeezoogdieren op film vast te leggen.

De orka's hebben volgens de wetenschappers een duidelijk ander kleurenpatroon dan de bekende type orka's en ook hun lichaamsvorm is verschillend. Voorlopig zijn de dieren aangeduid als "Type D orka's".

Volgens de Amerikaanse onderzoekers van NOAA Fisheries zou een Type D orka weleens het grootste onbeschreven dier op de planeet kunnen zijn. Bovendien laat het volgens hen zien hoe weinig we weten over het leven in de oceanen.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Polar Biology.

Onderzoekers moesten week speuren op zee

Het onderzoeksteam had een week op zee nodig om de orka's te vinden. De eerste ontmoeting met de zoogdieren vond plaats tijdens een hevige storm bij de kaap. Met een soort kruisboog wisten de wetenschappers, op een ongevaarlijke manier voor de orka's zelf, drie minuscule stukjes huid af te nemen van de dieren.

Laboranten van NOAA, de Amerikaanse instantie die zich onder meer bezighoudt met oceanografie, gaan de stukjes DNA nu onderzoeken. Uit het genetisch onderzoek moet blijken of het inderdaad om een nieuwe walvissoort gaat.

De eerste keer dat mensen de mysterieuze orka's waarnamen, was in 1995. Op de kust van Nieuw-Zeeland spoelden er destijds zeventien aan. Toen viel al op dat de orka's ten opzichte van hun soortgenoten een rondere kop, een smallere en puntigere rugvin en een kleiner wit 'ooglapje' hadden.

Wetenschappers gingen er op dat moment van uit dat de orka's een genetische afwijking hadden.