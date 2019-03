Elke keer wacht je tot het allerlaatste moment voor je aan een opdracht begint, je belastingaangifte doet of je koffer inpakt. Wat voor kwaad kan zulk uitstelgedrag? En valt er iets aan te doen?

Ben jij een uitsteller? Doe deze test van Quest

Op momenten waarop je eigenlijk hard aan het werk moet zijn, vind je altijd wel een excuus om iets anders te doen. Dan kan het opschonen van je mailbox plots geen moment meer wachten, bijvoorbeeld. Of moet je ineens de vaatwasmachine uitruimen. Herken jij jezelf hierin? Dan ben je een echte procrastrinator, een chronische uitsteller.

Volgens uitstelonderzoeker Piers Steel (University of Calgary, Canada) zegt 95 procent van de mensen weleens te procrastineren. Bij een kwart van al deze mensen gaat het zelfs om chronisch uitstelgedrag. Deze mensen beloven zichzelf elke keer: “Morgen ga ik écht aan de slag.” Toch schuiven ze klussen telkens voor zich uit. Wat is er mis met hen?

Moeilijk kan straks

Procrastinerende types beseffen volgens wetenschappers doorgaans prima wat op de lange termijn de verstandige keuze is, maar zetten die kennis niet in goed gedrag om. De korte termijn wint het, keer op keer.

Wat niet helpt: mensen zijn bar slecht in het inschatten van hun eigen toekomstige gedachten en wensen. Een voorbeeld? Britse en Amerikaanse onderzoekers lieten proefpersonen drie films kiezen uit een totaal van 24. Eentje moesten ze direct kijken, de tweede twee dagen later, en de laatste pas na vier dagen. Er zaten makkelijk te verteren films bij, maar ook zware kost als Schindler’s List. Maar liefst 71 procent koos voor dag drie zo’n hersenkraker.

In een variant op deze proef werd ze verteld dat ze alle drie de films op dag één moesten kijken. Plots koos bijna niemand Schindler’s List. Kortom: we denken dat we in de toekomst een zware holocaustfilm willen zien (want we twijfelen er niet aan dat zo’n klassieker de moeite waard is). Maar op die dag zelf denken we daar heel anders over: te veel moeite. Volgens de wetenschappers gaat dit effect ook in andere situaties op. We nemen onszelf oprecht voor later deze week gezond te eten, maar voor nu kiezen uitstellers een makkelijke hap. Volgend weekend beginnen we aan de grote schoonmaak, maar dit weekend volstaan we met een snelle stofzuigbeurt.

De kater komt later

De vraag is: hoe erg is dat geprocrastineer? “Als ik uiteindelijk mijn werk maar op tijd af heb”, zullen chronische uitstellers tegenwerpen. Helaas: uitstellen maakt meer kapot dan je lief is, ontdekten psychologen van de Case Western Reserve University (Verenigde Staten). Zij peilden of studenten chronische uitstellers waren en volgden hen vervolgens op de voet. Uitkomst: studenten die hoog scoorden op de uitstelschaal leverden hun werk vaker te laat in en haalden lagere cijfers. Ook voelden zij zich ondanks hun gelanterfant gestrester dan niet-uitstellers, hadden ze vaker medische klachten en brachten ze meer bezoekjes aan de dokter.

En dat zijn alleen nog maar nadelen op de relatief korte termijn. Maar ook op de lange termijn heeft procrastineren een flinke negatieve invloed op je leven. Volgens de eerder genoemde Piers Steel zijn uitstellers bijvoorbeeld armer, minder gezond en ongelukkiger dan andere mensen.

Aan de slag

Niks aan te doen, als je een chronische uitsteller bent? Toch wel. Want hoewel bijvoorbeeld de hekel die je aan papierwerk hebt, de waarde die je aan een gezond lijf hecht of het vertrouwen in je eigen kunnen allemaal een rol spelen, is de belangrijkste factor bij uitstelgedrag volgens Steel toch echt verleiding. Het is zaak om die te weerstaan.

Sluit jezelf dus op in je werkkamer als er een rotklus wacht (en leg je telefoon buiten bereik). Of download een app als Freedom, die zorgt dat je urenlang niet kunt internetten. Hup, aan de slag.

