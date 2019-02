Dokters in Australië stellen dat ze voor de tweede keer ter wereld een half-identieke tweeling hebben ontdekt. De kans dat zo'n tweeling opduikt, is extreem klein. De eerste keer dat dit gebeurde, was in 2007 in de Verenigde Staten.

Een semi-identieke tweeling ontstaat wanneer één eicel wordt bevrucht door twee verschillende zaadcellen. Hierdoor is het DNA van de moeder identiek van beide baby's, maar het DNA van de vader verschilt per kind.

Al tijdens de zwangerschap van de moeder bleek dat het om een zeldzaam geval ging. Artsen ontdekten tijdens de echo dat de identieke tweelingen één placenta deelden, maar een verschillend geslacht hadden. Dit komt zeer zelden voor bij eeneiige tweelingen.

Daarna zijn de artsen een genetisch onderzoek gestart. Dit onderzoek is donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine.

In de biologie wordt van oudsher gesproken van twee soorten tweelingen: eeneiige en meereiige. In het eerste geval komen de baby's voort uit één eicel en één zaadcel. Na de bevruchting deelt de eicel zich op in twee embryo's. Bij meereiige tweelingen worden er meerdere eicellen bevrucht door verschillende zaadcellen.

"Dat we deze tweeling ontdekt hebben, bevestigt dat er wel degelijk een derde type van meerlingen bestaat. Een meerling die niet meereiig, maar ook niet eeneiig is. Het betreft een gekke tussenvorm", zegt de hoofdonderzoeker.

Genetische samenstelling zorgt voor complicaties

De Australische tweeling, een jongen en een meisje van nu vier jaar oud, kwam op het eerste gezicht gezond ter wereld via een keizersnee. Toch bleken er een aantal complicaties te zijn.

Zo zijn de eierstokken van het meisje verwijderd toen ze drie jaar oud was, omdat ze niet volledig waren gevormd. Deze situatie was te wijten aan haar bijzondere genetische samenstelling. Het meisje liep hierdoor een grotere kans op bepaalde types kanker.