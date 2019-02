Wetenschap Tweede geval ooit van semi-identieke tweeling ontdekt in Australië 74 x gedeeld Dokters in Australië stellen dat ze voor de tweede keer ter wereld een half-identieke tweeling hebben ontdekt. De kans dat zo'n tweeling opduikt, is extreem klein. De eerste keer dat dit gebeurde, was in 2007 in de Verenigde Staten.