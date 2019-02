Nieuwe door de Mars Express-satelliet van het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) gemaakte foto's tonen sporen van vroegere waterstromingen op Mars.

De afbeeldingen werden donderdag gepubliceerd door het ESA en tonen valleien en groeven in de bodem, die door onderzoekers worden geïnterpreteerd als uitgedroogde waterstromen.

Wetenschappers hebben in de afgelopen jaren meer bewijs gevonden dat de 'rode planeet' lang geleden een dikkere atmosfeer had die beter in staat was temperaturen vast te houden en dus vloeibaar water mogelijk te houden.

Op de nieuwe beelden van Mars Express is te zien dat in het verleden water over de oppervlakte gestroomd heeft. Zo is in het zuiden van Mars, ten oosten van een grote inslagkrater, een valleiensysteem aangetroffen. De 'zuidelijke hooglanden', waar deze krater ligt, bevatten veel kraters. Onderzoekers zien hier veel tekenen van vroegere waterstromen.

De foto's tonen valleien van 200 meter diep en 2 kilometer breed. Het water stroomde vermoedelijk vanuit het noorden richting het zuiden. De valleien zijn waarschijnlijk niet in dezelfde staat als ze waren toen er vermoedelijk water doorheen stroomde. Zo zijn er sporen van erosie te zien in de wanden van de valleien.

Mars Express draait sinds 2003 om Mars

De beelden zijn gemaakt door de Mars Express-satelliet, die al sinds 2003 in een baan om Mars draait. De sonde werd op 2 juni 2003 gelanceerd in een Russische Soyuz-raket en bereikte op 25 december van hetzelfde jaar de 'rode planeet'.

Aan boord van Mars Express bevond zich ook een lander, de Beagle-2, die op 19 december van de satelliet werd losgelaten, om zes dagen later te landen. Toen de lander eenmaal op het oppervlak kwam, verloor het ESA het contact met het apparaat.

Pas in 2015 werd de lander geïdentificeerd op foto's die gemaakt waren door de Mars Reconnaissance Orbiter van NASA.