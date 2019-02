De vraag waarom zebra's strepen hebben stelt biologen al ruim anderhalve eeuw voor een raadsel. Amerikaanse wetenschappers denken nu het antwoord op de prangende vraag te hebben gevonden: de strepen zijn primair bedoeld om bloedzuigende insecten af te weren.

De onderzoekers aan de University of Bristol en UC Davis in Californië ontkrachten met hun theorie meerdere hypotheses. Zo zouden de strepen dienen om roofdieren af te houden, voor een betere warmteregulering zorgen of een sociale functie hebben.

Om tot hun bevindingen te komen, filmden de onderzoekers het gedrag van dazen of paardenvliegen in de buurt van zowel in gevangenschap levende zebra's als gedomesticeerde paarden. In eerste instantie zagen de wetenschappers geen verschil in aantrekkingskracht; de strepen leken de vliegen niet af te schrikken.

Maar toen zij de beelden vertraagden, zagen de onderzoekers dat de dazen, in tegenstelling tot bij de paarden, niet afremden als ze op een zebra afvlogen. De dazen vlogen in veel gevallen gewoon over de zebra heen of knalden simpelweg tegen het beest op.

De onderzoekers stellen dat de strepen op de zebra ervoor zorgen dat de paardenvliegen moeite hebben om een succesvolle landing te maken op het dier. "De strepen brengen de dazen op de een of andere manier in verwarring zodra ze dichtbij genoeg zijn om deze te zien met hun lageresolutieogen", zegt een van de onderzoekers.

Paarden met 'zebrajassen'

Om hun theorie te staven, voerden de wetenschappers een tweede experiment uit. Ze lieten paarden drie verschillende jassen dragen; een witte, een zwarte en één met zebrastrepen. Hierdoor konden de vliegen niet beïnvloed worden door het verschil in gedrag en geur tussen paarden en zebra's.

Het resultaat was dat veel minder vliegen succesvol op de gestreepte jas wisten te landen dan op de witte en zwarte jassen.

Paardenvliegen zijn vervelende plaaggeesten voor onder meer boerderijdieren. De onderzoekers hopen dat hun bevindingen wellicht een oplossing kunnen bieden. Paarden kunnen bijvoorbeeld een 'zebrajas' gaan dragen om geen last te hebben van de vliegen.