De concentratie medicijnresten in zoet water is de laatste twintig jaar over de hele wereld flink toegenomen. De hoeveelheid dreigt schadelijk voor het milieu te worden, meldt de Radboud Universiteit vrijdag op basis van eigen onderzoek.

In de studie heeft de universiteit twee middelen onderzocht: carbamazepine, een middel tegen onder meer epilepsie, en het antibioticum ciprofloxacine. Uit het onderzoek bleek dat de concentratie van de middelen in 2015 wel tien tot twintig keer hoger was dan in 1995.

Vooral de toename van menselijk gebruik van ciprofloxacine verhoogt de risico's wereldwijd. "De concentraties van dit antibioticum zijn schadelijk voor de bacteriën in het water, die op hun beurt een belangrijke rol spelen in allerlei voedselkringlopen."

Daarnaast kunnen antibiotica ook een negatieve invloed hebben op de effectiviteit van bacteriënkolonies die gebruikt worden in waterzuivering, aldus de onderzoekers.