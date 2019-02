Japan heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een sonde laten landen op een planetoïde, bijna 350 miljoen kilometer van de aarde.

De sonde Hayabusa2 (Slechtvalk2) haalde wat materiaal op bij de rots Ryugu. Na een paar seconden steeg hij weer op. Voor zover bekend is alles goed gegaan. De sonde moet het materiaal terugbrengen naar de aarde, zodat wetenschappers het hier kunnen onderzoeken. Eind volgend jaar landt hij op aarde.

De landing verliep moeilijker dan bij vertrek was verwacht. De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA wilde landen op een open vlakte van minstens 100 meter groot, maar die bleken er niet te zijn. Overal lagen grote rotsen in de weg.

Uiteindelijk vonden ze een vlak gebied van 6 meter in doorsnee. Precies daar kwam de sonde terecht. De Hayabusa2 schoot vervolgens een kogeltje in de ruimterots. Daardoor ontstond een stofwolk, die werd opgevangen.

In de komende tijd wil Japan nog een paar keer afdalen naar Ryugu en stof verzamelen.

Sonde in 2014 gelanceerd

De Hayabusa2 was in december 2014 gelanceerd, samen met twee kleine springende verkenners (Rover-1A en Rover-1B) en een Duits-Frans apparaat (Mascot). In juni kwam het gezelschap aan in de buurt van de planetoïde.

De Ryugu is 900 meter in doorsnee en weegt ongeveer 450 miljoen ton. Het materiaal waaruit hij bestaat, kan iets zeggen over het ontstaan van ons zonnestelsel 4,6 miljard jaar geleden.

Het is de tweede keer dat Japan naar een planetoïde en terug gaat. In 2005 haalde de grote broer, de Hayabusa, stofdeeltjes op bij de planetoïde Itokawa. Daarmee keerde hij in 2010 terug op aarde.