Wetenschap Onderzoekers: Medicijnresten in zoet water wereldwijd fors toegenomen 22 x gedeeld De concentratie medicijnresten in zoet water is de laatste twintig jaar over de hele wereld flink toegenomen. De hoeveelheid dreigt schadelijk voor het milieu te worden, meldt de Radboud Universiteit vrijdag op basis van eigen onderzoek.