Sperma dat langer leeft voordat het een eitje bevrucht, brengt gezondere nakomelingen voort, stellen onderzoekers van de Britse University of East Anglia en de universiteit van het Zweedse Uppsala.

De onderzoekers hebben aangetoond dat langer levend sperma in de zaadlozing van een zebravismannetje nakomelingen produceert die een langer en gezonder leven hebben dan korter levend sperma uit dezelfde ejaculatie.

De ontdekking levert volgens de onderzoekers een belangrijke bijdrage aan de kennis over menselijke voortplanting en vruchtbaarheid. Het kan met name nuttig zijn op het gebied van voortplantingstechnieken als IVF, waarbij een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht worden met zaadcellen.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Evolution Letters.

Enorme verschillen tussen spermacellen

Een man produceert per zaadlozing duizenden tot miljoenen spermacellen, maar daarvan zullen er slechts heel weinig een eicel bevruchten. De algemene aanname tot nu toe was volgens de onderzoekers dat het niet echt uitmaakt welke spermacel de eicel bevrucht, zolang die maar kan bevruchten.

"Maar we hebben aangetoond dat er enorme verschillen zijn tussen spermacellen en hoe deze het nageslacht beïnvloeden", zegt hoofdonderzoeker Simone Immler. "Het sperma varieert niet alleen in vorm en prestatie, maar ook in genetisch materiaal dat elke spermacel in zich draagt."

'Nakomelingen van langer levend sperma veel fitter'

Om tot hun bevindingen te komen splitsten de onderzoekers spermacellen van zebravissen in twee helften. Vervolgens lieten de wetenschappers de ene helft kort en de andere helft lang leven, voordat zij de eicellen door middel van in-vitrofertilisatie (ivf) bevruchtten.

Nadat de zebravissen van beide groepen geboren waren, volgden de onderzoekers de dieren twee jaar lang. Het team ontdekte zo dat de zebravissen die verwekt waren met het langer levende sperma veel fitter waren dan hun broers en zussen die verwekt waren met het kortlevende zaad.

Daaruit maakte het onderzoeksteam op dat kinderen van langer levend sperma gezonder zijn en 'langzamer' verouderen.

'Verrassende uitkomst'

Immler noemt de uitkomst "verrassend". "Het laat zien dat het belangrijk is om te weten hoe de selectie van sperma kan bijdragen aan de fitheid van volgende generaties", stelt zij.

De onderzoekers proberen nu te achterhalen welke genen verantwoordelijk zijn voor dit proces.