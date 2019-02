Wetenschap Eerste bewegende organismes ontstonden 2,1 miljard jaar geleden 29 x gedeeld Wetenschappers hebben in 2,1 miljard jaar oude zwarte kleischalie het vroegste bewijs gevonden voor het vermogen van een organisme om zelfstandig van de ene plek naar een andere te bewegen. Dit was een revolutionaire ontwikkeling in de geschiedenis van het leven op aarde.