De European Space Agency (ESA) vernoemt haar Marsrover naar wetenschapper Rosalind Franklin. Het voertuig wordt naar verwachting in 2020 gelanceerd naar Mars, om in 2021 te landen.

Franklin was een Britse scheikundige die door middel van röntgentechniek bijdroeg aan DNA-onderzoek. Mede door haar bevindingen werd de spiraalvorm van DNA-strengen ontdekt. Door middel van röntgentechniek droeg Franklin ook bij aan onderzoek naar de opbouw van materialen als koolstof en grafiet.

Volgens de directeur-generaal van de ESA, Jan Wörner, is de naamgeving symbool voor de werkzaamheden van de ESA en voor de menselijkheid. "De naam herinnert ons eraan dat het in de menselijke genen zit om te verkennen. Wetenschap zit in ons DNA en in alles wat we bij de ESA doen."

Rover gaat zoeken naar sporen van leven op Mars

De rover zal niet alleen rondrijden op Mars, maar ook grondonderzoek doen. Het voertuig beschikt over een boor die zich 2 meter diep in het oppervlakte van de 'rode planeet' zal boren. De rover zal de grond van Mars onderzoeken op sporen van leven.

De data die de Rosalind Franklin verzamelt zal eerst worden verstuurd naar een satelliet van de ESA die sinds 2016 om Mars draait. Deze Trace Gas Orbiter verzamelt zelf informatie over de gassen in de atmosfeer van Mars, maar zal ook de informatie van de rover doorsturen naar de aarde.

Franklin behoort tot groter onderzoeksprogramma

De Rosalind Franklin behoort tot het ExoMars-programma van de ESA, in samenwerking met de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos. Het ExoMars-programma richt zich op onderzoek naar leven op de 'rode planeet'. In dit programma werden eerder de Trace Gas Orbiter en de Schiaparelli-lander gelanceerd in 2016.

De Schiaparelli-lander moest de landingstechniek testen waarmee de Rosalind Franklin op Mars moet landen. Daarnaast zou het luchtdruk, windsnelheid, temperatuur en luchtvochtigheid op de planeet meten.

Tijdens de landing maakte de computer van de lander echter een rekenfout, waardoor de landingsprocedure niet goed verliep en de Schiaparelli neerstortte op de oppervlakte van Mars.