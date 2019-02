Een gouden liefdesring uit de middeleeuwen is onlangs gevonden in de provincie Utrecht. De zogeheten 'black letter posy-ring' is nog niet eerder in Nederland gevonden, zegt het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht dinsdag.

De locatie waar de unieke vondst is gedaan wordt op verzoek van de anonieme vinder niet bekendgemaakt, zegt de organisatie.

De liefdesring stamt uit de periode 1375-1550, aldus het Meldpunt Archeologie. In dergelijke sieraden werden 'lieve teksten' gegraveerd, zoals 'denk aan mij' en 'ik houd alleen van jou'.

Ze werden volgens de organisatie voornamelijk in Engeland gemaakt voor vrouwen. De tekst die in de in Nederland aangetroffen ring gegraveerd is zorgt voor een raadsel.

"Aan de binnenzijde van de ring staan de woorden 'Amours portent mon cuer à mon ami', ofwel 'Liefde voert mijn hart naar mijn lief' gegraveerd", zo schetst de organisatie.

"Er is hier gebruikgemaakt van de mannelijke uitgang voor ami en niet de vrouwelijke (à mon amie) wat dus betekent dat de liefde aan een man gericht is."

Ook afbeeldingen roepen vragen op

Niet alleen de Franse dichtregel, maar ook de afbeelding roept vragen op bij de archeologen.

Het is niet zeker wat er precies op de ring wordt afgebeeld. Het zou volgens de organisatie kunnen gaan om een type jachthond (als teken van trouw) of een panthere d'amour (een liefdespanter).

Volgens het Landschap Erfgoed Utrecht is het niet zeker of het raadsel ooit opgelost gaat worden.