Wetenschap Europese verdrijving van indianen in Amerika's had invloed op klimaat 16 x gedeeld Het uitmoorden en verdrijven van indianen door Europese kolonisten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika vanaf 1492 had een grote invloed op het klimaat. Uit nieuw onderzoek van The University College London blijkt dat het een van de redenen was voor de 'kleine ijstijd'.