Wetenschap Vier miljard jaar oude steen van aarde in 1971 op de maan gevonden 78 x gedeeld Astronauten die in 1971 met de Apollo 14 naar de maan gingen hebben daar een steen gevonden die van aarde afkomstig is. De steen is vier miljard jaar oud en mogelijk de oudste steen van onze planeet die ooit gevonden is.