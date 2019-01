Astronauten die in 1971 met de Apollo 14 naar de maan gingen hebben daar een steen gevonden die van aarde afkomstig is. De steen is 4 miljard jaar oud en mogelijk de oudste steen van onze planeet die ooit is gevonden.

Dat blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Earth and Planetary Science Letters. De steen bestaat uit kwarts, zirkonium en veldspaat.

De manier waarop de steen gevormd is, maakt het volgens de onderzoekers duidelijk dat de oorsprong ervan op de aarde ligt. De steen van 2 gram is meer dan 19 kilometer onder de grond gevormd in een oxiderende omgeving. Zo'n omgeving is niet aanwezig op de maan, maar wel op aarde.

Volgens de onderzoekers is de steen door de inslag van een meteoriet van de aarde naar de maan geslingerd. De maan lag toen nog drie keer dichterbij de aarde dan nu het geval is.

De steen is deels gesmolten door een meteorieteninslag op de maan 3,9 miljard jaar geleden. Door die knal kwam de steen onder het maanoppervlakte te liggen.