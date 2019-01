Wetenschappers van NASA zijn erachter gekomen dat een dag op Saturnus 10 uur, 33 minuten en 38 seconden duurt.

Dat heeft de ruimtevaartorganisatie vrijdag bekendgemaakt.

De data die is gebruikt, is afkomstig van de ruimtesonde Cassini-Huygens die tot september 2017 rond Saturnus vloog. De gegevens die de sonde verzamelde over de ringen van de planeet is gebruikt in het onderzoek.

Volgens NASA zijn wetenschappers al decennia bezig met het onderzoeken van de duur van een dag op de planeet. Saturnus bestaat volledig uit vloeibare materialen, waardoor er geen gebruik kon worden gemaakt van kenmerken op de oppervlakte van de planeet om de tijd te meten.

De golfpatronen in de ringen bleken de uitkomst te bevatten. De ringen van Saturnus reageren op trillingen van de planeet. Aan de hand van die gegevens kon een model worden gemaakt van de binnenkant van de planeet en de rotatie van Saturnus.

In 1981 werd al een schatting gemaakt van de duur van een dag op Saturnus. Dat was iets langer dan de tijd die uit het laatste onderzoek is gekomen: 10 uur, 39 minuten en 38 seconden.