De ringen van Saturnus zijn relatief jong. Er is zelfs een tijd geweest dat Saturnus de ringen niet had. Tot die conclusie kwamen wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA nadat ze de ringen hadden bestudeerd.

'Pas' 10 tot 100 miljoen jaar geleden zijn de ringen ontstaan. In die tijd liepen de dinosaurussen nog op aarde. Saturnus is, net als de aarde, zo'n 4,6 miljard jaar oud. Dit betekent dat de planeet een tijd zonder ringen heeft bestaan.

De wetenschappers van NASA hebben metingen gedaan met de sonde Cassini, die jarenlang onderzoek deed bij Saturnus en in 2017 werd verzwolgen door de planeet. Tijdens zijn laatste duikvluchten ging de satelliet langs de ringen en door de atmosfeer van Saturnus.

De zwaartekracht van Saturnus en de ringen trokken aan de Cassini. Daardoor veranderde de positie van de sonde. De Cassini kon dat tot op een fractie van een millimeter nauwkeurig meten. Hiermee kon het gewicht van de ringen uitgerekend worden en dat vertelde weer iets over de leeftijd van de ringen.

Wetenschappers dachten verschillend over leeftijd ringen

Er was tot nu toe wat onduidelijkheid over de leeftijd van de ringen. Sommige wetenschappers zeiden al dat die vrij jong waren, anderen dachten dat de ringen tegelijk met Saturnus waren ontstaan.

Mogelijk is een komeet miljoenen jaren geleden dicht bij Saturnus gekomen en in stukken gescheurd. Die brokstukken zouden als ringen in een baan rond Saturnus zijn gekomen. Het kan ook zijn dat een maan van Saturnus ooit uiteen is gevallen.

Ringen Saturnus verdwijnen langzaam

De ringen van Saturnus zijn overigens wel aan het verdwijnen. Eind vorig jaar bleek dat die over uiterlijk 300 miljoen jaar verdwenen zullen zijn. Mogelijk is dat zelfs al over 100 miljoen jaar. Onderzoekers zeiden toen dat elk half uur een olympisch zwembad aan water uit de ringen wordt gehaald.

Ook de planeten Uranus, Jupiter en Neptunus hebben ringen. Die bestaan uit waterijs, stenen en stof.