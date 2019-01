NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Het bewaren van melktanden kan later het leven van je kind redden."

Oordeel: onbekend

Eind december plaatste de website Lekker Leven een bericht met de kop Doktoren smeken ouders de melktanden van kinderen te bewaren - dit is wat je moet weten. Volgens het bericht zitten in de melktanden van kinderen stamcellen.

In het stuk wordt gesuggereerd dat de stamcellen uit melktanden in de toekomst gebruikt kunnen worden bij behandelingen van diabetes en hartaandoeningen. Om deze reden zou je nu al de melktanden van je kinderen naar een bedrijf moeten sturen dat de tanden, tegen betaling, voor je kan bewaren.

Kunnen melktanden echt zo nuttig zijn?

Waar komt het vandaan?

Ook Viralfood en Dingen voor Vrouwen plaatsten vorig jaar een bericht over het belang van het bewaren van melktanden voor stamcellen.

Het stuk op Lekker Leven is een letterlijke vertaling van een stuk dat in 2017 op de Engelstalige website Relieved.co verscheen. Dit stuk zou weer gebaseerd zijn op een nieuwsuitzending uit 2007 van de lokale Amerikaanse tv-zender WGAL.

Dat er stamcellen in melktanden zitten, die mogelijk nuttig kunnen zijn voor medische behandeling, werd in 2003 ontdekt door een groep internationale onderzoekers. Sindsdien is er door meerdere wetenschappers onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassingen van de stamcellen in melktanden.

Wat zijn stamcellen?

Eén van deze wetenschappers is Frank Walboomers, celbioloog en onderzoeker aan het Radboudumc. Walboomers onderzoekt of het mogelijk is om van stamcellen uit tanden, nieuwe tanden te maken.

Wat zijn stamcellen eigenlijk? Het gehele menselijke lichaam is opgebouwd uit cellen. Walboomers legt uit dat, nadat een eicel in het lichaam van een vrouw bevrucht is, er een embryo ontstaat. De cellen in een embryo kunnen uiteindelijk een heel menselijk lichaam vormen. In de vroegste fase van het bestaan van een embryo kunnen de cellen waar het embryo uit bestaat nog ieder type menselijke cel worden, dit is een stamcel.

Walboomers legt uit dat wetenschapper hebben ontdekt dat stamcellen niet alleen in embryo's zitten, maar dat ook volwassenen nog stamcellen hebben. Deze zitten bijvoorbeeld in het beenmerg en het vetweefsel en dus ook in tanden.

"De stamcellen van volwassenen zijn wel minder krachtig dan de stamcellen van een embryo en ze kunnen ook niet meer echt ieder type lichaamscel worden. Stamcellen uit tanden kunnen bijvoorbeeld spier-, bot- of zenuwweefsel worden, maar geen huid."

De stamcellen in de tanden zijn van een ander type dan de stamcellen die op dit moment al worden gebruikt bij de behandeling van leukemie en verschillende bloedziekten.

Onderzoek naar de toepassing van stamcellen

Walboomers vertelt dat er momenteel veel onderzoek wordt gedaan naar medische toepassingen van stamcellen. "Ik kijk bijvoorbeeld naar het maken van nieuwe tanden uit stamcellen. Hiervoor heb je meerdere type weefsels nodig, bijboorbeeld tandweefsel, ligament en zenuwweefsel. Het lukt nu om in het laboratorium de verschillende typen weefsels te maken, maar we kunnen nog niet een volledige nieuwe tand maken", aldus de celbioloog.

"Om tot dit punt te komen, is er nog veel onderzoek nodig. Ik verwacht dat het nog tientallen jaren gaat duren, voordat we deze techniek in de praktijk kunnen gebruiken."

Walboomers vertelt dat er ook onderzoeken gaande zijn waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden van stamcellen bij het behandelen van ziekten waarbij hersenen beschadigd raken, zoals alzheimer en parkinson. "Dit is een veelbelovende techniek en het is goed dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Maar, het is nog niet bewezen dat stamcellen deze ziekten kunnen genezen."

Ook bij andere ziekten, waarbij met stamcellen gemaakte weefsels misschien kunnen helpen, is er volgens Walboomers nog meer onderzoek nodig. "De techniek is veelbelovend, maar we weten nog niet wat er in de toekomst kan en hoe die technieken er dan precies uit gaan zien."

Conclusie

Er wordt op dit moment volop onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassingen van stamcellen, die je bijvoorbeeld in melktanden kunt vinden. Maar wat er met de medische technieken met stamcellen in de toekomst mogelijk is, is uiteraard nog niet bekend. We weten dus ook niet of de stamcellen in melktanden over tientallen jaren levensreddend kunnen zijn.

We beoordelen de stelling "het bewaren van melktanden kan later het leven van je kind redden" als onbekend.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.