De katoenplantjes die aan boord van een ruimtesonde ontkiemden op de maan hebben het niet gehaald, schrijft de Britse krant The Guardian.

De plant kon ontkiemen door het zonlicht dat ook de achterkant van de maan bereikte, maar nu de nacht zijn intrede deed, zakte de temperatuur naar 170 graden onder nul.

Daar was de katoenplant niet op berekend, schrijft The Guardian. Hoogleraar Xie Gengxin van de Chongqing Universiteit, die het experiment leidde, zei dat de korte levensduur van de plant ingecalculeerd was. "Het leven in de container zou de maannacht niet overleven."

De nacht op de maan duurt ongeveer twee weken. Gedurende die tijd is de ruimtesonde Chang'e 4, waarin de planten waren gekweekt, in slaapmodus.

Ook gist en eitjes van fruitvliegjes naar maan

Vorig jaar op 7 december lanceerde China de ruimtesonde naar de maan, waar een robot voor het eerst onderzoek gaat doen naar het oppervlak.

Eerder groeiden er al planten in het internationale ruimtestation ISS, maar nog nooit eerder gebeurde dat op de maan. Het kiemen van de katoenzaadjes op die plek werd gezien als een grote stap binnen de ruimteverkenning op lange termijn. Het zou betekenen dat astronauten in de toekomst hun eigen voedsel in de ruimte kunnen kweken.

De Chang'e 4 nam ook aardappelzaden, gist en eitjes van fruitvliegjes mee richting de maan. Volgens The Guardian is het niet duidelijk wat daarmee gebeurd is.

